СМИ: Хуан Карлос I находится в Доминиканской Республике

МАДРИД, 4 августа. /ТАСС/. Отрекшийся от престола Хуан Карлос I, объявивший о решении покинуть Испанию, уже находится в Доминиканской Республике. Об этом сообщила во вторник газета ABC .

По информации издания, экс-глава государства еще в выходные отправился в Галисию, откуда добрался до Порту, а затем сел на самолет до Доминиканской Республики. Вероятнее всего, Хуан Карлос I принял одно из многочисленных приглашений его друзей. Неизвестно, пишет газета, станет ли эта страна его конечным пунктом назначения. По ее версии, экс-глава государства говорил, что, если ему придется уехать из Испании, он направился бы в Новую Зеландию.

В свою очередь португальский телеканал TVI заверяет, что Хуан Карлос I находится в населенном пункте Эшторил, где он прожил часть своего детства. Газета El Confidencial не исключает, что экс-глава государства мог отправиться в Италию или во Францию. При этом официально о том, куда мог уехать Хуан Карлос I, не сообщается.

3 августа стало известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами заслуженного короля Испании - такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в пользу сына.

В СМИ появилась информация о том, что на счета в швейцарские банки могли быть переведены в 2008 году $100 млн в качестве комиссионных экс-главе государства за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.