В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участков. Об этом сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики.

"В Беларуси и за рубежом открылись все участки для голосования, за исключением 231, которые образованы в стационарных учреждениях здравоохранения и будут работать в основной день выборов - 9 августа", - отметили в ЦИК.

Досрочное голосование будет проходить до 8 августа включительно, избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Оно осуществляется в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии. Подтверждения причин невозможности прийти на участок в основной день голосования не требуется.

Отдать свой голос досрочно может любой избиратель, внесенный в списки для голосования. Всего, по данным ЦИК в Белоруссии зарегистрировано более 6,8 млн избирателей. В соответствии с решением ЦИК, в этот раз из-за пандемии за ходом досрочного голосования на каждом из участков смогут наблюдать не более трех национальных наблюдателей.

За рубежом для досрочного голосования будут открыты 44 участка. В России можно проголосовать в белорусских диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Предполагается, что результаты явки избирателей за первый день досрочного голосования ЦИК опубликует в первой половине дня в среду.

Выборы-2020

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

На предыдущих президентских выборах, состоявшихся в 2015 году, за пять дней досрочно проголосовали 36,05% избирателей. Общая явка на выборах составила 87,22%. За Александра Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.