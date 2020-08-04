Число международных наблюдателей на выборах президента Белоруссии превысило 200

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Белоруссии на данный момент аккредитовал 201 международного наблюдателя на выборах главы государства. Соответствующие данные приведены во вторник на сайте ЦИК.

Накануне сообщалось о 185 международных наблюдателях, из которых 150 - из СНГ. Как следует из данных на сайте ведомства, число наблюдателей возросло за счет экспертов от структур СНГ. По данным на вторник, Содружество представляют 166 наблюдателей, из них 47 - Межпарламентскую ассамблею СНГ.

От аккредитованных в республике посольств удостоверение наблюдателей поучили 35 иностранных дипломатов - представители дипмиссий Армении, Израиля, Литвы, Палестины, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Швеции и Эстонии. Увеличилось до 48 642 число аккредитованных национальных наблюдателей. В ЦИК отмечают, что это рекордное число, а к основному дню голосования - 9 августа - оно может достичь 50 тысяч.

Представители миссии наблюдателей от СНГ уже приступили к работе, провели встречи в Центризбиркоме, Генпрокуратуре и с руководством Верховного суда республики. В пресс-службе Исполкома СНГ ТАСС сообщили, основная группа краткосрочных наблюдателей прибудет в Белоруссию за два-три дня до основного дня голосования. Глава миссии - председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев в четверг посетит избирательные комиссии Несвижского района Минской области.

Выборы-2020

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Белоруссии, основной день голосования назначен на 9 августа. На высший государственный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что приглашения наблюдать за выборами главы государства были направлены в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС. БДИПЧ ОБСЕ ответило, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике. Поводом для отказа называли как эпидемическую ситуацию, так и поздно поступившие приглашения. На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году наблюдение осуществляли 928 международных наблюдателей, в том числе 344 от БДИПЧ ОБСЕ.