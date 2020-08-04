Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда

ТАСС, 4 августа. Погибший при задержании полицейскими 25 мая в Миннеаполисе Джордж Флойд предупреждал полицейских, что страдает клаустрофобией, просил их не стрелять в него и неоднократно повторял, что не может дышать. Детали произошедшего зафиксированы на видео, которое опубликовала в понедельник британская газета Daily Mail .

Опубликованные записи - часть видео, снятого на камеры, которые были закреплены на телах участвовавших в задержании полицейских. Ранее они уже были представлены суду, однако тогда пресса получила только разговоров участников инцидента. Кроме того, сразу же после инцидента 25 мая в сети появилась видеозапись последних минут жизни погибшего, сделанная одним из очевидцев. Однако на ней зафиксирован уже момент, когда полицейский Дерек Шовин применяет удушающий прием, а Флойд говорит, что не может дышать. Видео предшествующих событий ранее в открытом доступе не появлялось. Между тем, с того момента, как полиция приступила к задержанию, до прибытия на место происшествия скорой помощи прошло около 40 минут.

Общая длительность двух опубликованных Daily Mail фрагментов составляет примерно 26 минут. На них видно, как один из полицейских - Томас Лейн - наставляет на Флойда пистолет, требуя выйти из машины. Позднее Флойд пытается сопротивляться, когда его пытаются посадить в полицейский автомобиль, оправдывая свои действия тем, что страдает клаустрофобией. Наконец, в конце второй записи Дерек Шовин несколько минут удерживает Флойда, прижав его шею ногой к земле, хотя тот утверждает, что умирает.