Лукашенко поручил создать на президентских выборах "праздник для людей"

"По хорошей белорусской традиции, может, и советской традиции, мы всегда выборы проводили, как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике", - сказал Лукашенко на встрече со столичными властями, сообщает агентство БелТА. По его словам, проголосовав, люди всегда были готовы "послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное".

Президент поинтересовался у руководителей местной власти о готовности к выборам, он отметил, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, стартовало досрочное голосование. "Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа. Из 5,8 тыс. участков все работают - как внутри страны, так и за рубежом", - сказал президент.

По его словам, на эту электоральную кампанию аккредитовано рекордное количество наблюдателей - более 45 тыс. "Есть и зарубежные. Надо окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы", - отметил Лукашенко.

По его словам, выборы пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах белорусского народа. "Если у кого-то иные ожидания, то напрасно. Белорусские законы, белорусский народ - это главное", - добавил он.

Лукашенко заострил внимание на обеспечении безопасности. "Я уже сегодня касался этого вопроса [в послании белорусскому народу и парламенту]. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий, и не только руководители, вообще пришедшие на избирательный участок, предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования <...> Наших людей нужно защитить. Угрозы, оскорбления, насилие должны пресекаться на корню", - сказал Лукашенко.