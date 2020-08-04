Трамп не намерен вновь вводить в США жесткие ограничительные меры

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается вновь вводить по всей стране жесткие ограничительные для борьбы с пандемией. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Нет, президент не рассматривает введение жестких ограничительных мер на национальном уровне. К чему он призывает, это меры по минимизации [распространения вируса], такие как ношение масок, что является патриотичным, социальная дистанция", - сказала она.

По словам Макинэни, применение строгих мер в течение длительного времени может привести к негативным последствиям. "Ранее во время закрытия мы видели, что число [смертей от] передозировок [наркотиками] в стране увеличилось на 18% в марте и на 29% в апреле. <...> Увеличивается количество самоубийств. <...> Случаи раковых заболеваний не выявляются", - привела она в качестве примера.

В понедельник Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. По его словам, "количество положительных результатов тестов снизилось почти на 6% по сравнению с прошлой неделей, а доля положительных результатов тоже упала с 8,7% до 8% за тот же промежуток времени".