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Пандемия COVID-19

Черногория откроется, в РФ новый минимум. Главное о коронавирусе за 4 августа

Свети-Стефан, Черногория
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 861 423 случая заражения, из них новых — 5159 (минимум с 23 апреля). За сутки умерли 144 человека, за весь период — 14 351.
  • Черногория откроет границы для россиян, но дата начала свободного въезда в республику пока не уточняется. Также нет данных о том, как российские туристы могут попасть в страну (прямого авиасообщения нет, единственный действующий маршрут — рейс с пересадкой в Минске).
  • Испытания вакцины для детей могут начаться после Нового года, когда завершится третья фаза исследований препарата на взрослых, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
  • Сенаторы предложат включить вакцину от коронавируса в программу ОМС и календарь прививок.
  • В учреждениях ФСИН коронавирус выявили у 1224 заключенных и 3526 сотрудников.

Москва

  • Всего зафиксировано 244 097 случаев заражения, из них новых — 691.

Мир

  • Всего зафиксировано более 18,2 млн случаев заражения, умерли более 693 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В ВОЗ заявили о низком риске заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко.
  • Немецкие врачи считают, что в Германии началась вторая волна коронавируса.
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