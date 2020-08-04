Черногория откроется, в РФ новый минимум. Главное о коронавирусе за 4 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 861 423 случая заражения, из них новых — 5159 (минимум с 23 апреля). За сутки умерли 144 человека, за весь период — 14 351.
- Черногория откроет границы для россиян, но дата начала свободного въезда в республику пока не уточняется. Также нет данных о том, как российские туристы могут попасть в страну (прямого авиасообщения нет, единственный действующий маршрут — рейс с пересадкой в Минске).
- Испытания вакцины для детей могут начаться после Нового года, когда завершится третья фаза исследований препарата на взрослых, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
- Сенаторы предложат включить вакцину от коронавируса в программу ОМС и календарь прививок.
- В учреждениях ФСИН коронавирус выявили у 1224 заключенных и 3526 сотрудников.
Москва
- Всего зафиксировано 244 097 случаев заражения, из них новых — 691.
Мир
- Всего зафиксировано более 18,2 млн случаев заражения, умерли более 693 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ заявили о низком риске заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко.
- Немецкие врачи считают, что в Германии началась вторая волна коронавируса.