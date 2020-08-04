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Взрыв в порту Бейрута
Обновлено 

Франция направила помощь Ливану после взрыва в Бейруте

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "братскую солидарность ливанцам"

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Франция направила помощь Ливану после мощного взрыва в районе морского порта Бейрута. Об этом во вторник сообщил в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Я выражаю братскую солидарность ливанцам после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли много человек, - отметил он. - Наша помощь уже на пути в Ливан".

"Франция стоит и всегда будет стоять рядом с Ливаном и ливанцами, - заявил ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter. - Она готова оказать помощь в соответствии с потребностями, которые обозначат ливанские власти".

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ЛиванФранцияЛе Дриан, Жан-ИвВзрыв в порту Бейрута
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