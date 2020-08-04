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Взрыв в порту Бейрута

МИД Израиля принимает версию Ливана о случайном характере взрыва в Бейруте

Нет оснований не верить поступающим из Ливана данным о том, что взрыв не был намеренным, указали в ведомстве

ТАСС, 4 августа. МИД Израиля считает, что озвученные ливанской стороной предварительные данные о случайном характере взрыва в порту Бейрута, верны. Об этом сообщает во вторник телеканал Al Jazeera.

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"Нет оснований не верить поступающим из Ливана данным о том, что взрыв не был намеренным. Нет причин не доверять таким новостям", - цитирует министерство канал.

Ранее Израиль через международные организации предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь после взрыва. Как сообщило государственное израильское радио Kan, предложение было озвучено министром обороны и вице-премьером Израиля Бени Ганцем и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази.

Теги
ЛиванИзраильВзрыв в порту Бейрута
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