МИД Израиля принимает версию Ливана о случайном характере взрыва в Бейруте

ТАСС, 4 августа. МИД Израиля считает, что озвученные ливанской стороной предварительные данные о случайном характере взрыва в порту Бейрута, верны. Об этом сообщает во вторник телеканал Al Jazeera .

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Нет оснований не верить поступающим из Ливана данным о том, что взрыв не был намеренным. Нет причин не доверять таким новостям", - цитирует министерство канал.

Ранее Израиль через международные организации предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь после взрыва. Как сообщило государственное израильское радио Kan, предложение было озвучено министром обороны и вице-премьером Израиля Бени Ганцем и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази.