В ООН сообщили, что активно помогают Ливану в устранении последствий взрывов

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций оказывает активную поддержку Ливану в ликвидации последствий взрывов в Бейруте. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Генеральный Секретарь ООН выражает глубочайшие соболезнования родным погибших, а также народу и правительству Ливана в связи с ужасающими взрывами в Бейруте, - сказал Хак. - Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим, в том числе среди работающего в Ливане персонала миссии ООН".

"ООН привержена оказанию поддержки Ливану в это трудное время, активно помогает устранению последствий инцидента", - добавил представитель организации.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута недалеко от базы ВМС Ливана. В результате взрыва погибли 73 человека, 3,7 тыс. получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат пожары.