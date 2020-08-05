Меркель выразила соболезнования премьеру Ливана в связи со взрывом в Бейруте

"С большим потрясением я узнала о мощном взрыве в Бейруте, который привел к многочисленным жертвам", - говорится в телеграмме Меркель, которую опубликовала в среду пресс-служба кабмина ФРГ. Канцлер попросила премьера передать от ее имени слова сочувствия родным и близким погибших и пострадавшим. "В это сложное время вы можете рассчитывать на помощь и поддержку правительства ФРГ", - заверила она.

Соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну выразил глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер. Он указал на то, что катастрофа произошла в тяжелый для страны и мира момент - во время пандемии коронавируса. "Германия сделает все, что сможет, чтобы помочь жителям Ливана", - подчеркнул президент ФРГ.