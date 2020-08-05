Начальник порта Бейрута сообщил, что просьбы вывезти опасные грузы игнорировали шесть лет

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана просили вывезти опасные грузы с территории порта, где произошел взрыв.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Но, как заявил директор порта Бейрута и глава таможенной службы республики Бадри Дахер, просьбы игнорировались в течение шести лет, сообщил в среду телеканал Sky News Arabia.

"Таможня и Главное управление общественной безопасности направляли письма с просьбой вывезти опасные грузы из порта, но на них никто не отвечал в течение шести лет", - сказал он.