Суд Испании отказался принимать меры пресечения в отношении Хуана Карлоса I

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании отказался принимать какие-либо меры пресечения в отношении экс-главы государства Хуана Карлоса I, объявившего о решении покинуть страну. Об этом говорится в решении ВС, которое было направлено в среду ТАСС.

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Таким образом, суд отклонил соответствующий запрос каталонской сепаратисткой организации "Омниум културал". В ВС напомнили, что испанская "судебная система не предусматривает принятия мер пресечения в отношении тех, кто не находится под следствием", как в случае с Хуаном Карлосом l.

В понедельник стало официально известно о том, что Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году, сообщил своему сыну королю Филиппу VI о решении покинуть страну.