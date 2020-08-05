ВОЗ направила в Ливан медицинские средства в качестве помощи

ЖЕНЕВА, 5 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Ливан со складов в Дубае средства для лечения травм и хирургические материалы для помощи пострадавшим в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве, транслировавшемся в Twitter -аккаунте ВОЗ, директор программы этой организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы уже начали отправлять наборы противотравматических и хирургических средств с нашего регионального склада в Дубае", - сказал он.

"Наши группы находятся на месте. Группа из нашего офиса в стране находится на месте. У нас там эксперты по логистике и другие специалисты", - отметил директор. Он поблагодарил авиакомпанию Объединенных Арабских Эмиратов за бесплатную транспортировку медицинских материалов в Ливан. По его словам, группа специалистов ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи также готовы немедленно отправиться в Бейрут и могут быть размещены в стране, если поступит просьба со стороны Ливана. ВОЗ работает в тесном контакте с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Райан назвал произошедшее в Бейруте "шокирующим событием", подчеркнув, что многие больницы переполнены ранеными. "Это очень печальный день. Мы солидарны с жителями Ливана, и мы - ВОЗ и система ООН - сделаем все возможное для оказания им поддержки", - резюмировал директор программы организации.