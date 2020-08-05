Президент Черногории заявил о стремлении улучшить отношения с Россией

"Президент принял назначенного посла Черногории в России. По этому случаю была высказана готовность Черногории с целью преодоления современного состояния и осовременивания двусторонних отношений двух стран работать над нормализацией и укреплением отношений в соответствии с долгой традицией дружеских связей", - говорится в сообщении.

БЕЛГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Черногория готова работать над нормализацией и укреплением отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Мило Джуканович в ходе встречи с назначенным послом Черногории в России Милорадом Шчепановичем, сообщила в среду пресс-служба президента.

Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки "госпереворота" в стране во время парламентских выборов 2016 года. Серьезному давлению подвергался российский бизнес, ухудшилось отношение власти к российским туристам. Такая политика Джукановича вызвала недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать "черногорскую церковь" по украинской модели.

На фоне предстоящих 30 августа парламентских выборов Национальный координационный совет Черногории 3 августа принял решение открыть границы для российских туристов. Кабмин страны отметил, что такое решение принято на основе "нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории".

Как сообщил ТАСС бывший почетный консул России в Черногории, общественный деятель и политолог Боро Джукич, открытие границ Черногории для российских туристов является политическим ходом. Джукич напомнил, что сначала Черногория открыла границы для граждан ЕС, но из Евросоюза никто так и не приехал, наоборот, ЕС запретил своим гражданам посещать Черногорию, потому что эта страна, по мнению европейских медиков, является зоной повышенной опасности из-за коронавируса. По мнению Джукича, решение об открытии границ должно дать черногорским избирателям почувствовать доход от российских граждан перед выборами.

На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе черногорской экономики. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%. По состоянию на 10 июля в стране находились лишь чуть более 11 тыс. иностранцев, что составило 8% аналогичных показателей 2019 года. Традиционно российские туристы лидируют по числу посещений Черногории, по данным статистического агентства страны Монстат, в 2019 году в Черногории из 1 млн 352 тыс. туристов большинство составили россияне (29,1%), сербы (25,3%), граждане Боснии и Герцеговины (10,6%), жители непризнанного Косова (6,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,2%), поляки (2,1%).