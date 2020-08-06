СМИ: банковские счета высокопоставленных чиновников порта Бейрута заморозили

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Банковские счета директора порта, главы таможни Бейрута и еще пяти высокопоставленных чиновников заморожены по распоряжению Банка Ливана. Об этом сообщил в четверг телеканал Lebanon 24 .

Отмечается, что "специальная следственная комиссия по противодействию отмыванию денег и финансовому терроризму Банка Ливана (Центробанка) распорядилась снять банковскую тайну и заморозить счета семи человек". Информация о счетах будет открыта для специализированных судебных инстанций. Директива обязательна к исполнению всеми банками и финансовыми институтами Ливана, отмечает телестанция.

В среду правительство Ливана распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будут установлена ответственность конкретных должностных лиц за взрыв. Чиновникам запрещено покидать свои дома на время следствия, которое власти обещают завершить в течение пяти дней. Конкретные имена возможных причастных к катастрофе в Бейруте не называются, но под расследование попадают как действующие, так и бывшие сотрудники морской гавани, отвечавшие за хранение и охрану опасных материалов на территории порта.