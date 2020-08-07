Глава МИД Белоруссии обсудил с временным поверенным США предвыборную ситуацию

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с временным поверенным в делах США в республике Джеффри Джуком ситуацию в связи с проведением президентских выборов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений. Министр проинформировал собеседника об актуальной ситуации в Беларуси в связи с проведением президентских выборов", - сказано в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несогласованными акциями протеста. Ранее Евросоюз и США выражали озабоченность в связи с этими инцидентами и призвали белорусские власти провести свободные выборы.

В четверг президент Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в связи с выборами, назначенными на 9 августа, есть люди "с американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе". Посольство США в Белоруссии пока не прокомментировало заявление президента.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров, он позиционировал себя как американский, немецкий и российский политический консультант, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова. Он родом из Гомеля, его супруга - гражданка США. По данным некоторых белорусских СМИ, она работает в американском посольстве в Киеве.