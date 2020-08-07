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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Главы МИД ФРГ, Франции и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии

Дипломатические ведомства также призвали Минск освободить политических заключенных

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Германия, Франция и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии и призывают местные власти обеспечить проведение честных и справедливых президентских выборов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении глав МИД стран "Веймарского треугольника" (Германия, Франция и Польша) Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Яцека Чапутовича.

"Мы, главы МИД Германии, Франции и Польши, с большой обеспокоенностью наблюдаем за нынешним развитием ситуации в Белоруссии. В преддверии президентских выборов мы твердо поддерживаем право населения Белоруссии воспользоваться своими гражданскими свободами, в том числе избирательным правом, и выступаем за независимость и суверенитет республики", - говорится в заявлении. "В этой связи мы обеспокоены, что ни Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ни Парламентской ассамблее ОБСЕ, ни Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не была предоставлена возможность наблюдать за выборами", - заявили министры.

"Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы честным и справедливым образом, что включает в себя обеспечение независимого контроля со стороны местных наблюдателей. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях при досрочном голосовании", - подчеркивается в заявлении.

Дипломатические ведомства Франции, Германии и Польши также призвали власти Белоруссии освободить всех, кто находится в заключении по политическим мотивам. "Мы призываем руководителей Белоруссии освободить всех находящихся в заключении по политическим мотивам, - отмечается в заявлении. - Нет иного пути к укреплению независимости страны, чем проведение подлинного социального и инклюзивного диалога".

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БелоруссияГерманияФранцияПольшаПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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