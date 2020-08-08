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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

В ООН следят за соблюдением прав человека во время выборов в Белоруссии

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений

ТАСС, 8 августа. Организация Объединенных Наций следит за ситуацией с соблюдением прав человека во время избирательной кампании в Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении организации.

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"ООН не имеет мандата по наблюдению за выборами в Белоруссии. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Белоруссии с точки зрения прав человека", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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