В ООН следят за соблюдением прав человека во время выборов в Белоруссии

ТАСС, 8 августа. Организация Объединенных Наций следит за ситуацией с соблюдением прав человека во время избирательной кампании в Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении организации.

"ООН не имеет мандата по наблюдению за выборами в Белоруссии. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Белоруссии с точки зрения прав человека", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений.