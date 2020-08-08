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Взрыв в порту Бейрута
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В Турции заявили, что готовы отстроить порт в Бейруте и прилегающие к нему здания

Турция также предложила Ливану использовать турецкий порт в Мерсине до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте
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© Максим Григорьев/ТАСС

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в субботу о готовности Анкары отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте.

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"Сейчас в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия. Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. [На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном] Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте", - заявил Октай на пресс-конференции в ливанской столице, трансляцию вело Anadolu.

Вице-президент республики также сообщил, что в случае необходимости пострадавшие при взрыве могут быть доставлены на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения в стране.

Теги
ЛиванТурцияВзрыв в порту Бейрута
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