Глава администрации Гонконга сообщила, что США перепутали ее адрес в указе о санкциях

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 августа. /ТАСС/. США обнародовали личные данные представителей руководства Гонконга, в том числе номера их паспортов и места проживания, выложив в открытый доступ в интернете санкционный указ. С порицанием такого публичного разглашения в субботу выступила глава местной администрации Кэрри Лам, заметив, что авторы документа не проверили ее адрес и опубликовали неверный.

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Она уточнила, что в тексте официального приказа Минфина США значится ее старая "прописка" в доме на Баркер-роуд на возвышенности Пик Виктория, где она проживала во время пребывания в предыдущей, второй по значимости должности главного секретаря местной администрации. "Разве ответственные американские должностные лица не знают, что глава администрации Гонконга занимает правительственную резиденцию на Аппер Альберт-роуд?", - задается вопросом Лам на своей странице в Facebook.

"Подобная небрежность мне напоминает о том, как правительство США неверно написало имя Эдварда Сноудена (бывший сотрудник американских спецслужб, скрывавшийся в 2013 году в Гонконге - прим. корр.), когда представляло документы с запросом о его экстрадиции", - отметила гонконгский лидер.

Кэрри Лам также обратила внимание на то, что в американском санкционном указе были обнародованы номера паспортов не всех гонконгских чиновников, вошедших в список. В этой связи она предположила, что США просто разгласили персональные сведения, полученные из анкет тех официальных лиц, которые в последние годы подавали документы на получение американской визы. По ее словам, это свидетельствует о явном нарушении Вашингтоном принципов защиты личных данных.

Сама Лам уточнила, что оформляла визу в Соединенные Штаты во время рабочего визита в 2016 году сроком действия на десять лет, до 2026 года. "Поскольку я не горю желанием посещать эту страну, то готова добровольно отменить эту визу", - предложила она.

Ранее глава исполнительной власти Гонконга заявила, что она и члены ее кабинета не боятся санкций, введенных против них Соединенными Штатами. "Нас не удастся запугать", - приводит ее слова пресс-служба правительства.

Санкции США

В пятницу Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти Кэрри Лам, комиссара полиции, ряда министров, а также чиновников из материкового Китая, курирующих вопросы Гонконга. По мнению Вашингтона, те, чьи имена были внесены в санкционные списки, причастны к "подрыву автономии Гонконга и ограничению [там] свободы слова и собраний".