В посольстве Белоруссии ожидают, что 9 августа в Москве проголосуют более 2 тыс. человек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. граждан Белоруссии ожидают в воскресенье на избирательном участке, расположенном в посольстве страны в Москве. Об этом в субботу сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"В воскресенье, как ожидается, на голосование в Москве придут более 2 тыс. человек, чтобы проголосовать на выборах президента", - сказал собеседник.

В посольстве, по его словам, учли обстоятельства, связанные с пандемией. В том числе предусмотрено ограничение одномоментного нахождения избирателей в помещении, средства защиты (маски и перчатки).

Избирательные участки в России для досрочного голосования на выборах президента Белоруссии открылись 4 августа. Оно проходило до 8 августа на всех трех избирательных участках в РФ - Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Как указали в диппредставительстве, принять участие в голосовании смогут белорусы, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории РФ. В основной день голосования участки будут работать с 08:00 до 20:00.