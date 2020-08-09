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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Избиркомы в Белоруссии могут ввести пропускной режим при скоплении людей на участках

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что участковые комиссии могут установить пропускной режим при входе на участки для голосования в случае большого скопления людей.

"Хотелось бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим", - заявила она в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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