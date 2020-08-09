Глава ЦИК Белоруссии считает, что некоторые жалобы на ход голосования подавали за деньги

ТАСС, 9 августа. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что комиссия получает однотипные жалобы на организацию голосования на выборах президента страны, и предположила, что подающим их людям была обещана оплата.

"Складывается впечатление, что жалобы подают практически одни и те же люди, [их] несколько десятков. И, судя по всему, им обещана оплата за подачу жалоб, потому что зачастую вопрос уже решен в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда", - заявила Ермошина.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.