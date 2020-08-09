Белорусский эксперт прогнозирует, что явка на выборах президента может составить 90%

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Явка на проходящих в воскресенье в Белоруссии выборах президента может составить 90 процентов. С таким прогнозом выступил декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин.

"Очень высока активность избирателей и сегодня, и на досрочном голосовании. Думаю, что явка будет под 90%, если не больше", - считает Гигин, мнение которого приводит агентство БелТА. По его словам, "явка на досрочном голосовании вполне понятна: это летний период, многие на дачах, уехали в отпуск или выехали за город и отдали голос досрочно".

По данным ЦИК, явка в ходе досрочного голосования с 4 по 8 августа составила 41,7% и стала рекордной. В частности, на президентских выборах в 2015 году досрочно проголосовали 36,05% избирателей. В ходе нынешней кампании выборы были объявлены состоявшимися около часа дня, когда ЦИК сообщил, что проголосовали уже более 54% избирателей. Явка на 14:00 (время совпадает с московским) составила 65,19%.

Эксперт также отметил, что "противники Александра Лукашенко попытались максимально мобилизовать протестный электорат", который, по его словам, "всегда есть". "Но в последние недели мобилизовался электорат действующего президента, было много поездок по стране и встреч с населением, как и у его оппонентов", - сказал Гигин. По его мнению, сейчас "вопрос лишь в том, будут ли разбежки по электоральным предпочтениям в регионах". "В предыдущих выборах Александр Лукашенко побеждал во всех областях страны", - отметил эксперт.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выбирают президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.