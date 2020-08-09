Лукашенко заявил, что оппозиция должна согласовать с властями места митингов после выборов

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники оппозиции должны проводить массовые акции после президентских выборов только на согласованных с властями площадках.

"Захотите после выборов выразить свое мнение - давайте посмотрим, на каких площадках", - сказал Лукашенко, обращаясь к оппозиционным кандидатам и их сторонникам. Белорусский президент уточнил, что оппозиция должна согласовать места проведения демонстраций с горисполкомом Минска.

"Идите и демонстрируйте, - добавил Лукашенко. - В Минске у нас шесть площадок. И только на одной-двух демонстрации были", - сказал он.

"Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушении закона и будете мешать другим людям, то мы будем призывать вас к ответственности", - предупредил оппозицию президент Белоруссии, выступая на встрече с журналистами. При этом Лукашенко заверил, что белорусские власти не будут осуществлять никаких репрессий по отношению к оппозиционным кандидатам и их сторонникам в случае, если они не будут нарушать законы.

В Белоруссии в воскресенье открылось более 5,7 тыс. избирательных участков для выбора президента страны. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз. Ранее в воскресенье председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объявила, что по данным на 12:00 явка превышала 50%, что позволяет считать выборы состоявшимися.