СМИ: участники акций протеста вновь стали собираться в центре Бейрута

ТАСС, 9 августа. Протестующие вновь начали собираться в воскресенье на центральных улицах ливанской столицы. Как сообщил телеканал Al Arabiya , призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети.

По данным телеканала, в число манифестантов входят и "отставные офицеры". На улицах возле правительственных учреждений и вдоль маршрута следования протестующих дежурят подразделения полиции и армии.

В субботу в центральной части Бейрута прошла демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным выступлениям призвал ранее лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в бейрутском порту взрыва, который унес жизни более 150 человек и разрушил значительную часть столичной инфраструктуры.