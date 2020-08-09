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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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В ЦИК Белоруссии заявили, что на выборах организована сознательная порча бюллетеней

В ЦИК республики отметили, что это приводит к их дефициту

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Сознательная порча бюллетеней организована на выборах президента Белоруссии, такие действия приводят к их дефициту. Об этом заявила в воскресенье в прямом эфире телеканала "Беларусь-1" Лидия Ермошина.

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"Если это будет происходить и дальше, то, хочу предупредить, что ЦИК не может выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного, - отметила она. - Сама законодательная норма говорит о том, что взамен испорченного может быть выдан бюллетень, а не их множество".

"Если кто-то принял такую тактику саботажа выборов, то он не пройдет", - предупредила глава ЦИК.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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