Глава ЦИК Белоруссии назвала день выборов "безумно сложным"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина назвала тяжелыми президентские выборы, а день голосования "безумно сложным". Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1" .

"День безумно сложный. Вся эта избирательная кампания была сложная, а день выборов является венцом всех тех сложностей, хаоса, которые происходили в рамках данной избирательной кампании", - отметила Ермошина.

Она предположила, что "после подведения итогов выборов нужно делать очень много выводов, которые касаются и организации процесса, и прав тех, кто участвует в выборах". "Возможно, надо переходить, и это уже необходимо, к электронному регистру избирателей", - сказала глава ЦИК Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18:00, явка составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. Согласно данным экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.