В Киеве у посольства Белоруссии проходит пикет граждан, которые не успели проголосовать

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Несколько десятков граждан устроили пикет у здания посольства Белоруссии в Киеве с требованием разрешить им проголосовать на выборах президента страны, несмотря на официальное закрытие избирательного участка. Как передает с места события корреспондент ТАСС, протестующие требуют, чтобы к ним вышел посол Игорь Сокол.

Голосование на избирательном участке завершилось в воскресенье в 20:00, в соответствии с законодательством. Между тем не все граждане Белоруссии смогли принять участие в волеизъявлении в Киеве. Пропускная система на участок была усилена из-за пандемии коронавируса, поэтому в посольство пускали в основном по одному человеку, за исключением случаев, когда на голосование приходили семьей.

В посольстве пока не комментируют ход голосования. Около 14:00 в воскресенье Сокол сообщал, что на это время в целом проголосовало 226 человек, из которых 116 - в предыдущие дни на этапе досрочного голосования с 4 по 8 августа.

На выборах главы белорусского государства работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Белоруссии проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн белорусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Согласно результатам экзитпола, сделанного по заказу белорусского телеканала "Мир" и проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает с 79,7% голосов. Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов. Опрос проводился на 320 участках по всей Белоруссии и носил анонимный характер. Всего было опрошено 12 340 человек, ответили на вопросы 67,6% из них.