Глава ЦИК Белоруссии призвала проигравших кандидатов не "будоражить" своих сторонников

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты не "будоражить" своих сторонников, готовых выйти на митинги, и поздравить победителя.

"Самое главное - это уметь принять поражение. Кстати, в руководстве по наблюдению за выборами ОБСЕ прямо указано, что обязанность кандидата это смириться с этим, принять. То есть, не волновать ту массу, которая его поддержала и готова, если он будет ее будоражить, выйти на площади. То есть демократический подход. И поздравить победителя. Вот, что нужно сделать кандидатам", - сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".

Как подчеркнула Ермошина, "так делается в европейских государствах, в США". По ее словам, "если кандидаты считают себя европейцами, они поступить должны таким образом".

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18:00, явка составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. Согласно данным экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (время совпадает с мск). Несколько участков в Минске продолжают работу из-за больших очередей. По данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "МИР", действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, на втором месте домохозяйка Светлана Тихановская с 6,8% голосов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.