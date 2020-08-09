Полиция преследует демонстрантов у парламентского дворца в Бейруте

БЕЙРУТ, 9 августа. /ТАСС/. Активистам протестного движения в Бейруте удалось в воскресенье разобрать железное заграждение и прорваться на одну из улиц, ведущих к парламентскому дворцу. Как сообщает с места событий ТАСС, навстречу группе агрессивно настроенных демонстрантов со стороны площади Пляс Этуаль, где находится дворец, тут же выдвинулась колонна полицейских формирований с пластиковыми щитами.

Активисты выскакивают из укрытий и бросают в стражей порядка с близкого расстояния камни. Видно, что в рядах полицейских есть пострадавшие, их быстро оттаскивают в сторону за колонны торговых галерей и оказывают помощь.

В других районах центра, где держат оборону силовики, все сильнее ощущается запах слезоточивого газа. У некоторых манифестантов есть противогазы, и они остаются на месте, но большая часть быстро отступает от плывущих облаков дыма в направлении штаб-квартиры партии Катаиб на другой стороне площади Пляс де Мартир.

Уличные столкновения продолжаются в центре города вторые сутки. В субботу они носили ожесточенный характер, по итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Армейская пресс-служба сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте получили ранения 105 военнослужащих, в том числе восемь офицеров.

Участники протестного движения, поддерживаемые оппозицией, требуют ухода в отставку правительства технократов во главе с Хасаном Диабом, проведения досрочных выборов и международного расследования взрыва в морском порту Бейрута 4 августа.