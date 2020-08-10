В Бейруте после столкновений полиции и протестующих наступило затишье

БЕЙРУТ, 10 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ситуация успокоилась в центре Бейрута после нескольких раундов столкновений между полицейскими формированиями и демонстрантами. Как сообщает с места событий корреспондент ТАСС, группы активистов сосредоточились сейчас на площади Пляс де Мартир возле небольшого палаточного городка, где днем раздают гуманитарную помощь жителям, пострадавшим после взрыва 4 августа в морском порту. Они блокированы с двух сторон колоннами хорошо экипированных спецформирований и армейскими патрулями.

"Пострадавших в воскресенье немного, на нашем фланге у мечети Мухаммеда аль-Амина забрали в больницу всего двух человек, остальным была оказана помощь на месте", - говорит студентка по имени Яра.

"Мы не скрываем, что ждем отставки правительства, которое в воскресенье уже покинули трое министров - информации, экономики и охраны окружающей среды, - отмечает участник демонстрации по имени Аднан. - Я думаю, это произойдет очень скоро: им [министрам] лучше уйти самим, иначе депутаты вынесут им вотум недоверия в четверг".

Вакуум власти

Между тем преподаватель ливанского университета Хусейн Хаммуд полагает, что уход кабинета технократов создаст вакуум власти в Ливане на длительный период. "В ситуации, когда пострадавшим людям срочно требуется помощь, а экономика переживает коллапс, стране необходимо правительство, потому что на создание нового кабинета может уйти много времени, как это было уже не раз в Ливане", - подчеркнул он.

Один из видных лидеров оппозиции, председатель партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа считает, что "кабинет технократов - это уже перевернутая страница истории". "Мы стремимся теперь убедить большую часть законодателей снять с себя депутатские полномочия, чтобы таким образом добиться проведения досрочных выборов", - указал он. Джааджаа настаивает на необходимости независимого международного расследования взрыва в морском порту Бейрута, приведшего к национальной трагедии.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни домов, свыше 300 тыс. человек остались без крова. Погибли более 150 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти республики отказались от идеи привлечения к расследованию международных экспертов, сославшись на то, что компетентность ливанских следственных и судебных органов не вызывает у них сомнений.