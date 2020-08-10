Еврокомиссия призвала Белоруссию точно считать голоса избирателей на выборах

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Белоруссии точно считать голоса, отданные на выборах президента страны. Об этом фон дер Ляйен написала в понедельник в Twitter .

"Я призываю белорусские власти обеспечить, чтобы голоса на вчерашних выборах были точно подсчитаны и [результаты] опубликованы. Притеснениям и репрессиям с применением насилия в отношения протестующих нет места в Европе. Фундаментальные права должны соблюдаться в Белоруссии", - написала глава Еврокомиссии.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,23% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набрала 9,9% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.