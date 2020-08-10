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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Еврокомиссия призвала Белоруссию точно считать голоса избирателей на выборах

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что в Белоруссии должны соблюдаться фундаментальные права человека

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Белоруссии точно считать голоса, отданные на выборах президента страны. Об этом фон дер Ляйен написала в понедельник в Twitter.

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"Я призываю белорусские власти обеспечить, чтобы голоса на вчерашних выборах были точно подсчитаны и [результаты] опубликованы. Притеснениям и репрессиям с применением насилия в отношения протестующих нет места в Европе. Фундаментальные права должны соблюдаться в Белоруссии", - написала глава Еврокомиссии.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,23% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набрала 9,9% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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