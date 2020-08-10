Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Представители ряда крупнейших предприятий Белоруссии в понедельник опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке, заводы продолжают работу в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в структурных подразделениях ведущих машиностроительных предприятий республики.

"Белорусский автомобильный завод (Жодино, Минская область) действует штатно, все производственные мощности, цеха, подразделения работают в соответствии с технологическими регламентами", - отметили в холдинге ОАО "БЕЛАЗ"

На крупнейшем машиностроительном предприятии страны сообщили, что до них доходили слухи о якобы проходящей забастовке. "Но это не более, чем слухи", - уточнили на предприятии.

Представители Минского тракторного завода также подтвердили, что предприятие работает в обычном режиме. Такой же ответ корреспондент ТАСС получил и на Минском автомобильном заводе (МАЗ). "Все работает штатно, никаких изменений в работе МАЗа нет", - отметили на Минском автозаводе.

Как передает агентство БелТА, Белорусский металлургический завод (БМЗ), расположенный в Жлобине, также работает в штатном режиме. "Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы <...> Предприятие работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой мощностей", - приводит агентство слова генерального директора предприятия Дмитрия Корчика. По его словам, сообщения о якобы готовящихся и проходящих акциях протеста, забастовках и возможных задержаниях сотрудников предприятия не соответствуют действительности.

Ранее ряд каналов в Telegram сообщал, что на некоторых крупных предприятиях трудовые коллективы поддержали призыв к проведению забастовки. Одной из причин ее проведения якобы должно было стать несогласие с результатами президентских выборов.