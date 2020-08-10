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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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В центре Минска ОМОН задержал несколько десятков человек

Сотрудники правоохранительных органов призывают людей не собираться большими группами

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Белорусские силовики приступили к выборочным задержаниям в центре столицы в районе стелы "Минск - город-герой". По наблюдениям корреспондента ТАСС, милиция проводила в автозаки не менее 30 человек. Никто агрессивных действий не предпринимает.

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Сотрудники правоохранительных органов призывают людей не собираться большими группами. 

Тем не менее, сюда в последние минуты стягиваются люди.

Ранее сообщалось, что в центре Минска закрылись шесть станций метро, прекратили работу все магазины, в частности на проспекте Победителей. Стражи порядка начали блокировать улицы. Уже закрыты проспект Независимости и площадь Независимости.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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