В центре Минска ОМОН задержал несколько десятков человек

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Белорусские силовики приступили к выборочным задержаниям в центре столицы в районе стелы "Минск - город-герой". По наблюдениям корреспондента ТАСС, милиция проводила в автозаки не менее 30 человек. Никто агрессивных действий не предпринимает.
Сотрудники правоохранительных органов призывают людей не собираться большими группами.
Тем не менее, сюда в последние минуты стягиваются люди.
Ранее сообщалось, что в центре Минска закрылись шесть станций метро, прекратили работу все магазины, в частности на проспекте Победителей. Стражи порядка начали блокировать улицы. Уже закрыты проспект Независимости и площадь Независимости.