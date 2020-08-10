В МВД Белоруссии заявили, что у властей достаточно сил, чтобы не допустить дестабилизации

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что у властей достаточно сил и средств, чтобы не допустить дестабилизации положения в стране.

Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

Протесты, столкновения, взрывы. Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

"Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к установленной законом ответственности", - цитирует главу МВД агентство БелТА.

"Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в общество предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей", - отметил министр. "Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных мероприятиях. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми", - заявил глава МВД.

Он напомнил, что правоохранительные органы Белоруссии неоднократно предупреждали граждан и призывали не поддаваться воздействию информационных технологий и не принимать участия в незаконных акциях протеста. "К сожалению, не все нас услышали. В результате пострадали как участники несанкционированных акций, так и сотрудники милиции", - сказал министр.