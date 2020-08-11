Власти Абхазии не планируют вновь закрывать границу с Россией из-за коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии не рассматривают вопрос повторного закрытия государственной границы с Россией, так как ситуация с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике не связана с туристами. Об этом в интервью " Известиям " сообщил президент республики Аслан Бжания.

"Касательно повторного закрытия государственной границы - в таком формате вопрос не стоит", - отметил Бжания в интервью, опубликованном во вторник.

"Говорить о вспышке [коронавируса], мягко говоря, избыточно. Да, первые дни после открытия границы охарактеризовались возрастанием случаев коронавирусного инфицирования. Но это никак не связано с российскими туристами, а произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума", - сообщил Бжания.

По его словам, оперативные действия специалистов позволили предотвратить распространение коронавирусной инфекции и обезопасить граждан Абхазии и туристов. Бжания также отметил, что 9 августа в республику прибыла группа медиков из Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, которые проанализируют ситуацию и сформируют рекомендации. "В случае необходимости с учетом возрастающего потока прибывающих в республику людей [российские медики] будут помогать абхазским коллегам противостоять столь опасному вирусу", - пояснил Бжания. Он также рассказал, что по договоренностям с Россией туристы и граждане республики с подтвержденным коронавирусом будут проходить лечение в профильных медицинских учреждениях Краснодарского края.

1 августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ. Ранее из-за пандемии коронавируса на границе действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

О ситуации с коронавирусом

С 15 июня по 22 июля в республике не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. 22 июля произошел резкий скачок инфицирования после выявления у двоих пациентов кардиологического отделения Сухумской клинической больницы и хирургического отделения Республиканской больницы коронавирусной инфекции. Число заразившихся тогда достигло 76.

8 августа в Абхазии среди 14 новых случаев инфицирования был выявлен один отдыхающий россиянин, он вывезен для лечения в РФ.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса на вечер понедельника, всего в Абхазии выявлены 143 пациента с коронавирусом, из них 45 выздоровели и трое умерли. За последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена у девяти жителей страны.