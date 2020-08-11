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Высылка российских дипломатов из Словакии

Премьер Словакии назвал причину высылки российских дипломатов из страны

Игор Матович считает, что произошедшее связано с убийством в Берлине гражданина Грузии
Премьер-министр Словакии Игор Матович EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Премьер-министр Словакии Игор Матович
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Словакия приняла решение выслать российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.

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"Когда я несколько дней назад был информирован о деятельности некоторых сотрудников российского посольства [в Словакии] и о подтверждениях злоупотребления нашими (словацкими - прим. ТАСС) визами для совершения убийства в Германии, я сразу же без колебаний понял, что такие действия не могут остаться без ответа", - утверждал Матович, слова которого приводит во вторник информационное агентство TASR. Других подробностей оно не привело.

Между тем в социальных сетях словацкий премьер написал: "Бывают случаи, когда и для своих друзей нужно провести ограничительную черту. Да, русские - наши братья-славяне, а Россия - наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила".

Убийство в Берлине

40-летний гражданин Грузии был убит в Тиргартене 23 августа 2019 года, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин РФ. Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о том, что РФ имеет отношение к произошедшему в Берлине.

Теги
ГрузияГерманияСловакияРоссияМатович, ИгорВысылка российских дипломатов из Словакии
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