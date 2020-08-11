СМИ: недостатки в области безопасности в порту Бейрута были выявлены в апреле 2019 года

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. Главное управление государственной безопасности Ливана информировало администрацию морского порта, где 4 августа произошел взрыв, о "недостатках в области безопасности" при хранении взрывоопасных грузов еще в апреле 2019 года. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Mayadeen .

"В апреле 2019 года мы заметили недостатки в области безопасности на портовом складе под номером 12", - приводит телеканал заявление ведомства. В нем отмечается, что в администрацию порта Бейрута было направлено письмо с требованием принять срочные меры. "Закон накажет всех, кто ввел в заблуждение расследование, и тех, кто не выполнил свои обязанности", - добавили в управлении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах сообщило о том, что президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб, объявивший 10 августа об отставке правительства, получили информацию от служб безопасности о наличии в порту Бейрута взрывоопасных грузов еще в июле, за две недели до трагедии. В свою очередь телеканал Sky News Arabia 5 августа со ссылкой на директора порта Бейрута и главу таможенной службы республики Бадри Дахера информировал, что ливанская таможня и Главное управление общественной безопасности просили вывезти опасные грузы с территории порта, однако эти просьбы игнорировались в течение шести лет.