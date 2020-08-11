Подготовка к тестам российской вакцины в Бразилии начнется на следующей неделе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Технологический институт штата Парана (Tecpar) обратится на следующей неделе к российскому производителю вакцины от коронавируса за техдокументацией по препарату, без которой невозможно начать его тестирование и сертификацию в южноамериканском государстве. Об этом ТАСС заявил во вторник глава гражданской канцелярии губернатора этого южного штата страны Гуто Силва.

"Мы полагаем, что после подписания завтра рамочного соглашения уже на следующей неделе Tecpar сможет подготовить обращение к российским властям о предоставлении протоколов, после чего мы сможем обратиться к регулятору", - сказал политик в беседе с ТАСС. Он также уточнил, что более детально сроки и этапы реализации упомянутого рамочного документа о научно-техническом сотрудничестве, а также вопросы поставки вакцины, доступа к соответствующей российской технологии и возможности производства препарата в Бразилии планируется обсудить в ходе завтрашнего онлайн-совещания губернатора Параны Ратиньо Жуниора с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

По словам Силвы, Tecpar обладает соответствующей научно-производственной базой для проведения лабораторных испытаний российской вакцины, а его связи с научно-исследовательским объединением имени Освалдо Круза (Fiocruz) при Минздраве Бразилии позволят провести исследования в том числе на федеральном уровне. "Мы заинтересованы в том, чтобы стать центром распространения этой вакцины, нашу позицию разделяет федеральное правительство, что немаловажно", - отметил он.

Ранее во вторник бразильские СМИ сообщили о готовящемся подписании правительством штата Парана и РФПИ соглашения о тестировании и производстве российской противовирусной вакцины. После этого национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило, что не получало заявок на проведение испытаний и регистрацию препарата.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.