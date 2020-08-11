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Пандемия COVID-19

Подготовка к тестам российской вакцины в Бразилии начнется на следующей неделе

Более детально вопросы поставки вакцины, доступа к соответствующей российской технологии и возможности производства препарата в Бразилии планируется обсудить в ходе онлайн-совещания губернатора Параны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Технологический институт штата Парана (Tecpar) обратится на следующей неделе к российскому производителю вакцины от коронавируса за техдокументацией по препарату, без которой невозможно начать его тестирование и сертификацию в южноамериканском государстве. Об этом ТАСС заявил во вторник глава гражданской канцелярии губернатора этого южного штата страны Гуто Силва.

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"Мы полагаем, что после подписания завтра рамочного соглашения уже на следующей неделе Tecpar сможет подготовить обращение к российским властям о предоставлении протоколов, после чего мы сможем обратиться к регулятору", - сказал политик в беседе с ТАСС. Он также уточнил, что более детально сроки и этапы реализации упомянутого рамочного документа о научно-техническом сотрудничестве, а также вопросы поставки вакцины, доступа к соответствующей российской технологии и возможности производства препарата в Бразилии планируется обсудить в ходе завтрашнего онлайн-совещания губернатора Параны Ратиньо Жуниора с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

По словам Силвы, Tecpar обладает соответствующей научно-производственной базой для проведения лабораторных испытаний российской вакцины, а его связи с научно-исследовательским объединением имени Освалдо Круза (Fiocruz) при Минздраве Бразилии позволят провести исследования в том числе на федеральном уровне. "Мы заинтересованы в том, чтобы стать центром распространения этой вакцины, нашу позицию разделяет федеральное правительство, что немаловажно", - отметил он.

Ранее во вторник бразильские СМИ сообщили о готовящемся подписании правительством штата Парана и РФПИ соглашения о тестировании и производстве российской противовирусной вакцины. После этого национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило, что не получало заявок на проведение испытаний и регистрацию препарата.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Теги
БразилияРоссияПандемия COVID-19
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