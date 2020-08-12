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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии

США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии, так как там прошли несправедливые выборы, подчеркнул госсекретарь США

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии после состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов. Об этом заявил на пресс-конференции в Праге госсекретарь США Майкл Помпео.

"У нас большие опасения по поводу Белоруссии, - отметил он. - Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали [от белорусских властей], чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше". По его словам, США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии.

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БелоруссияСШАПомпео, Майкл (Майк)Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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