Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии после состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов. Об этом заявил на пресс-конференции в Праге госсекретарь США Майкл Помпео.

"У нас большие опасения по поводу Белоруссии, - отметил он. - Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали [от белорусских властей], чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше". По его словам, США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии.