ТАСС, 12 августа. Польский журналист Витольд Добровольский пропал в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Об этом на своем сайте сообщил Союз польских журналистов (СПЖ), членом которого он является.

"В течение нескольких часов у нас нет связи с Витольдом Добровольским, членом СПЖ, лауреатом Гранд Пресс Фото 2020 за фоторепортаж о протестах в Гонконге", - говорится на сайте. О том, когда Добровольский приехал в Белоруссию, на какое средство массовой информации он работал и имел ли аккредитацию, не сообщается. По имеющимся данным, последний раз репортер выходил на связь в ночь с 10 на 11 августа.

В своем заявлении СПЖ осуждает "беззаконные действия [спец] служб [Белоруссии]", целью которых являются "в том числе польские журналисты и белорусские журналисты, сотрудничающие с польскими СМИ".

Ранее в среду замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил о том, что после выборов 9 августа в Белоруссии были задержаны трое граждан Польши. "Наш посол [в Белоруссии] был в белорусском МИД, требуя освободить трех поляков, - сказал дипломат. - Мы также выясняли, нет ли там большей группы задержанных [польских граждан]". Однако, о том, был ли Добровольский среди задержанных, не сообщалось.

Созданный в 1989 году СПЖ является самой крупной журналистской организацией в Польше. В него входят 2 700 журналистов в 16 региональных отделениях в самых крупных городах Польши.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. После объявления результатов экзитполов в Минске и некоторых других городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. Протесты продолжились ночами 10 и 11 августа. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, задержаны около 5 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.