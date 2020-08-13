Омбудсмен Украины потребовала от Белоруссии освободить четырех задержанных украинцев

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"В срочном порядке обращаюсь к главе Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Белоруссии украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константин Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается", - написала она в своем официальном Telegram-канале.

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой", - добавила она.

Омбудсмен также сообщила, что направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенту Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру, председателю ОБСЕ Эди Раме и другим международным правозащитным организациям с просьбой "содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины".