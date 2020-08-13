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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В ПА ОБСЕ призвали немедленно освободить незаконно задержанных в Белоруссии

В организации отметили, что репрессии и травля политических оппонентов неприемлемы и нарушают принципы ОБСЕ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных без правовых оснований. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

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"В качестве действующего государства ОБСЕ Белоруссия добровольно согласилась на определенные обязательства в человеческом измерении, включая право на мирные собрания, свободу волеизъявления, свободу от незаконного ареста или задержания и на эффективные меры правозащиты. Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод, а также немедленного освобождения тех, кто был незаконно задержан в последнее время", - приводятся в пресс-релизе слова президента Церетели, который также отметил, что репрессии и травля политических оппонентов неприемлемы и нарушают принципы ОБСЕ.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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