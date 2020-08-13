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Welt: 24 страны ЕС выразили протест из-за давления США на "Северный поток - 2"

По данным газеты, к демаршу не присоединились лишь три государства

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. 24 государства Европейского союза выразили Госдепартаменту протест в связи с санкционным давлением США на участников проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Die Welt.

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По информации ее источников, протест был выражен во время видеоконференции 12 августа. К демаршу не присоединились лишь три страны, какие именно, не уточняется.

Государства ЕС выразили обеспокоенность "санкциями США против европейских предприятий и интересов", пишет издание. "ЕС считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права", - отмечают государства сообщества.

В Германии неоднократно заявляли, что считают санкции США против участников строительства газопровода неприемлемыми.

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