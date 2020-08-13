Оппозиция в Белоруссии предлагает мэрам городов самим проводить мирные собрания граждан

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова предложила мэрам белорусских городов самим выступить инициаторами проведения мирных собраний граждан.

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"Мэры всех городов 15 и 16 августа должны выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение", - говорится в ее видеообращении, опубликованном в четверг.

Она также вновь призвала прекратить применение физической силы в отношении участников акций протеста и отпустить задержанных.