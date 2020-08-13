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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Оппозиция в Белоруссии предлагает мэрам городов самим проводить мирные собрания граждан

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала прекратить применение физической силы в отношении участников акций протеста

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова предложила мэрам белорусских городов самим выступить инициаторами проведения мирных собраний граждан.

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"Мэры всех городов 15 и 16 августа должны выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение", - говорится в ее видеообращении, опубликованном в четверг.

Она также вновь призвала прекратить применение физической силы в отношении участников акций протеста и отпустить задержанных.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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