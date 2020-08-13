Глава МИД Австрии назвал условия введения санкций против властей Белоруссии

ВЕНА, 13 августа. /ТАСС/. Европейский союз поднимет вопрос о введении точечных санкций в отношении властей Белоруссии, если они не выполнят требования по прекращению насилия против своего населения и не начнут внутригосударственный диалог. Об этом заявил в четверг глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Основным требованием сейчас должно быть прекращение насилия, освобождение произвольно задержанных демонстрантов и журналистов, прекращение блокады интернета. Прежде всего, чтобы состоялся всесторонний внутригосударственный диалог. Я считаю, что Европейский союз делает правильно, что если эти шаги не будут сделаны белорусской стороной, тогда мы непременно также поднимем вопрос о точечных санкциях", - заявил министр в эфире телеканала ORF 2.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг осудил насильственные действия властей Белоруссии против демонстрантов, призвал освободить арестованных на протестах людей, а также расследовать случаи гибели протестующих. Ранее МИД Австрии призвал власти Белоруссии прекратить насилие и разблокировать интернет, а также заявил о необходимости пересмотра отношений ЕС и Минска.

МИД Австрии 10 августа осудил насилие после выборов президента Белоруссии, назвал их не отвечающими международным стандартам и рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В канцелярии президента Австрии сообщили, что глава государства Александер Ван дер Беллен не будет направлять поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко, которого австрийские власти принимали с визитом в Вене в ноябре 2019 года.