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Президент Эстонии назвала события в Белоруссии проявлением неуважения к народу

Прошедшие выборы "нельзя считать ни честными, ни свободными", указала Керсти Кальюлайд

ТАЛЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что происходящие в Белоруссии события свидетельствуют о неуважении властей к народу этой страны. С таким заявлением глава государства выступила в пятницу.

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"То, что произошло в минувшее воскресенье в Белоруссии, что этому предшествовало и что происходит сейчас, свидетельствует о неуважении [властей] к правам народа Белоруссии, - приводит ее слова агентство BNS. - Эти выборы нельзя считать ни честными, ни свободными, ни демократическими, насколько известно о том, как они проводились. К сожалению, известно мало, поскольку в страну не допустили независимых наблюдателей, и одно только это является причиной, по которой объявленные на сегодня результаты этих выборов признать невозможно".

Кальюлайд призвала прекратить насилие в отношении мирных протестующих и освободить незаконно задержанных.

По мнению президента Эстонии, Евросоюз должен вести в отношении ситуации в Белоруссии согласованную политику.

"Ведь речь идет о восточном партнере ЕС, который находится физически рядом с нашими границами, - добавила она. - Эстония предложила назначить специального представителя ЕС, который принял бы меры по немедленному прекращению насилия, освобождению задержанных и началу диалога между властями и оппозицией".

Теги
БелоруссияЭстонияКальюлайд, КерстиПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
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