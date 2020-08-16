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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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МВД Белоруссии не располагает данными о сроках освобождения всех задержанных на протестах

Ранее появилась информация со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о том, что 16 августа могут выйти на свободу все задержанные в ходе протестов

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова пока не располагает информацией, выпустят ли до конца дня воскресенья из изоляторов временного содержания всех задержанных в ходе несанкционированных массовых акций.

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"Мне об этом неизвестно. В последние дни людей отпускали. Но есть ведь те, кто отбывает административный арест по решению суда", - сказала она ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ республики появилась информация со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о том, что в воскресенье могут выйти на свободу все задержанные в ходе протестов.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
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